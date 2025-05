American Music Awards 2025 tutti i vincitori | Billie Eilish trionfa Taylor Swift snobbata

La serata degli American Music Awards 2025 ha riservato sorprese e conferme nel panorama musicale. Billie Eilish trionfa con una straordinaria performance, mentre Taylor Swift non è presente, suscitando curiosità. Lady Gaga si riconferma regina del pop, mentre il Fontainebleau di Las Vegas brilla con momenti indimenticabili. Scopri tutti i vincitori e i momenti clou di una notte da record!

Taylor Swift non pervenuta, Lady Gaga si conferma regina del pop e Billie Eilish stravince: tutto quello che è successo agli American Music Awards 2025, i premi più glitterati della musica americana. I riflettori si sono accesi ieri sera al Fontainebleau di Las Vegas per gli American Music Awards 2025 e lo spettacolo è stato di quelli da ricordare. A dominare la scena? Billie Eilish, che ha portato a casa 7 premi, tra cui Artista dell'Anno, Album dell'Anno e Canzone dell'Anno con Birds of a Feather. Una vera e propria pioggia di statuette che conferma la cantante come la regina indiscussa del pop contemporaneo... 🔗 Leggi su Movieplayer.it