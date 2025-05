American Music Awards 2025 | tutte le acconciature di Jennifer Lopez e i beauty look più belli delle star

Gli American Music Awards 2025 hanno incantato il pubblico non solo per le performance musicali, ma anche per gli straordinari beauty look delle star. Jennifer Lopez ha catturato l'attenzione con una serie di acconciature che spaziano dall'extra liscio alla coda bouncy. Scopriamo insieme anche le opzioni stilistiche sfoggiate da altre celebrità, come le onde di Heidi Klum e il mullet di Benson Boone, in questo evento indimenticabile a Las Vegas.

Dall'extra liscio alla coda bouncy, dal raccolto scenografico al semi-raccolto, tanti gli hair style sfoderati da J Lo. Ma non solo. Dalle onde di Heidi Klum al mullet di Benson Boone, ecco i beauty look delle star all'evento musicale di Las Vegas... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - American Music Awards 2025: tutte le acconciature di Jennifer Lopez e i beauty look più belli delle star

