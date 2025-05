Ambiente | La Campania è la prima regione d’Italia a siglare un protocollo d’intesa con Plastic Free Onlus

La Campania si distingue come prima regione d'Italia a firmare un protocollo d'intesa con Plastic Free Onlus, segnando un passo decisivo nella battaglia contro l'inquinamento da plastica. L'evento, che si svolgerà mercoledì 28 maggio alle ore 10.00, rappresenta un'importante iniziativa per promuovere la sostenibilità e proteggere l'ambiente.

Un nuovo importante passo nella lotta contro l'inquinamento da plastica sarà compiuto domani, mercoledì 28 maggio, con la firma di un protocollo d'intesa tra Plastic Free Onlus e il Consiglio Regionale della Campania. L'appuntamento è fissato alle ore 10.00 presso la Sala "Don Peppe Diana

