Ambiente domani al via la sesta edizione del Green Med a Napoli

Domani, 28 maggio, Napoli ospiterà la sesta edizione del Green Med Expo & Symposium, un importante evento dedicato all'ambiente. Si svolgerà alla Mostra d’Oltremare e vedrà la partecipazione di esperti e operatori del settore, promuovendo iniziative sostenibili in Campania. L'evento, organizzato da Ricicla Tv ed Ecomondo, conferma il supporto del Conai come main sponsor per il sesto anno consecutivo.

Al via domani, mercoledì 28 maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la sesta edizione del Green Med Expo & Symposium – Stati Generali sull’Ambiente in Campania, organizzato da Ricicla Tv ed Ecomondo, con Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) nel ruolo di main sponsor per il sesto anno consecutivo. La tre giorni dedicata alle principali tematiche ambientali e alle grandi sfide che vengono dai cambiamenti climatici in atto si aprirà alle ore 10:00 presso l’area esterna dell’evento (Padiglioni 4, 5 e 6; ingresso da viale Kennedy) con un suggestivo momento di spettacolo, una potente rappresentazione artistica intitolata “Trasformazioni”... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

