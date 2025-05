Amato che sfregio all’Italia Poltronissimo rispunta per difendere la sindaca di Merano | Ha fatto bene a rifiutare il tricolore

Giliano Amato, noto per il suo inflessibile attivismo politico, riemerge per sostenere la sindaca di Merano, che ha scelto di rinunciare al tricolore. In un contesto di polemiche e tensioni, la sua apparizione suscita interrogativi e riflessioni sull'uso dei simboli nazionali. Un'analisi del dibattito che si infiamma attorno a questa decisione, sollevando questioni sull'identità e sul rispetto delle istituzioni.

A volte tornano, e non fanno una bella figura. Il "dottor Sottile", anche definito ironicamente dai giornali come "Poltrona & divani" o "Poltronissimo" per la rara dote di ottenere incarichi, Giuliano Amato, si rifà vivo in Trentino Alto Adige per difendere la'neo sindaca di Merano dallo squallido rifiuto di indossare il tricolore, al momento dell'insediamento. "Zeller ha chiaramente reagito a un maschio impositore che, profittando anche del fatto che lei era donna, le stava imponendo la fascia tricolore, in un momento in cui non era prevista perché era solo lo scambio tra loro due. Sono episodi che è bene fare scivolare il più possibile senza piantarci grosse grane ma raccogliendoli come segnale che ci sono ancora delle frizioni che hanno bisogno di essere sciolte", ha detto l'ex premier, presidente emerito della Corte costituzionale durante il suo intervento alla festa per gli 80 anni del quotidiano locale 'Alto Adige', trasmesso da Tv33...