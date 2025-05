Amalia critica Lope segreti familiari e omicidio scuotono La Promessa | Pia è viva

In un contesto di segreti familiari e omicidi, la duchessa Amalia si scaglia contro Lope, ritenendolo indegno di stare accanto alla figlia Vera. Le sue critiche evidenziano un timore per la fragilità dei legami giovanili, mentre Julia svela un mistero che potrebbe alterare le sorti di tutti. "Pia è viva" ci immerse in una trama intensa e ricca di colpi di scena.