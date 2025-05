AMA Jennifer Lopez bacia Giuseppe Giofrè Ballerino Italiano Star da Amici!

Jennifer Lopez ha infiammato gli American Music Awards con un medley mozzafiato, sorprendendo il pubblico anche con un bacio appassionato al ballerino italiano Giuseppe Giofrè, star del talent show Amici. La performance ha evidenziato il talento di Giofrè e ha dimostrato l’incredibile energia che solo JLo sa portare sul palco. Scopri di più su questo straordinario momento di musica e spettacolo!

JLo infiamma gli American Music Awards con un medley mozzafiato e un ballerino italiano, Giuseppe Giofrè, reduce dal successo ad Amici, conquista la scena... 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - AMA, Jennifer Lopez bacia Giuseppe Giofrè, Ballerino Italiano Star da Amici!

Su questo argomento da altre fonti

Jennnifer Lopez bacia appassionatamente i ballerini e le ballerine sul palco agli AMA 2025: il video; AMAs, Billie Eilish miglior artista. JLo show con balli e baci. Premi a Janet Jackson e Rod Stewart. 🔗Ne parlano su altre fonti

Jennifer Lopez bacia appassionatamente i ballerini e le ballerine sul palco agli AMA 2025: il video - Una performance che la comica Tiffany Haddish ha commentato scherzando: «Conserva un ballerino per me, J.Lo. Non sei l’unica single qui in giro» ... 🔗Segnala vanityfair.it

Jennifer Lopez bacia i ballerini agli AMA 2025 [VIDEO] - Jennifer Lopez ha lasciato il segno durante l’apertura degli American Music Awards 2025, baciando i ballerini sul palco ... 🔗lascimmiapensa.com scrive

Jennnifer Lopez bacia appassionatamente i ballerini e le ballerine sul palco agli AMA 2025: il video - Dal 13 al 15 giugno l’isola di Salina ospiterà la XIV edizione del Marefestival – Premio Troisi. L’evento è patrocinato da Rai Sicilia e con… Leggi ... 🔗Riporta informazione.it

Jennifer Lopez Kisses Both Male & Female Dancers At The AMA's 2025