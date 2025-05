AMA 2025 | Billie Eilish domina con 7 premi Lady Gaga e Bruno Mars brillano Swift assente

La notte degli American Music Awards 2025 ha incantato il Fontainebleau di Las Vegas, con Billie Eilish che ha trionfato portando a casa ben sette premi. Lady Gaga e Bruno Mars hanno illuminato la serata con performance straordinarie, mentre Taylor Swift ha brillato per la sua assenza. Un evento ricco di emozioni e sorprese, che ha celebrato le stelle più luminose della musica contemporanea.

Ieri sera, la notte ha riservato grandi emozioni al Fontainebleau di Las Vegas, dove si sono plasmatissimi i momenti indimenticabili degli American Music Awards 2025. Lo scenario, illuminato da luci e colori, ha visto dominare la presenza di alcune delle icone più celebrate della musica di oggi, regalando al pubblico spettacoli mozzafiato e premiazioni ricche

Billie Eilish Accepts the Award for Artist of the Year [2025 American Music Awards]