AM3 in mostra alla Palazzina Reale di Firenze | architettura tra memoria e innovazione

Firenze, 27 maggio 2025 – Si inaugura il 4 giugno alle ore 17, nella Palazzina Reale di Piazza Stazione, la mostra dedicata allo studio AM3, nell’ambito del progetto “Emergenti. Studi d’architettura” promosso dalla Fondazione Architetti Firenze. Lo studio palermitano AM3, fondato nel 2011 dagli architetti Marco Alesi, Cristina Calì e Alberto Cusumano, è il protagonista di questa monografica che esplora un approccio progettuale fondato sull’ascolto del contesto, la lettura delle stratificazioni storiche e la ricerca di equilibrio tra l’esistente e il nuovo. I progetti di AM3 si distinguono per la capacità di intervenire in scenari complessi, sia pubblici che privati, di valore paesaggistico o storico, con una visione che supera la semplice conservazione per esplorare nuove possibilità espressive... 🔗 Leggi su Lanazione.it