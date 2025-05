Alunno di sei anni senza controllo ferisce tre maestre costrette a ricorrere alle cure dei sanitari L’episodio in una scuola elementare di Piedimonte San Germano

Ieri a Piedimonte San Germano, una giornata normale di scuola è degenerata in un episodio di violenza quando un alunno di sei anni ha ferito tre maestre. Le insegnanti, nel tentativo di gestire la situazione, hanno subito lesioni che hanno richiesto l'intervento dei sanitari. L'incidente, avvenuto intorno alle 13:30, solleva interrogativi sulla gestione dei comportamenti problematici tra i più piccoli.

Una giornata di normale attività scolastica si è trasformata in un episodio di violenza ieri a Piedimonte San Germano, dove tre maestre di una scuola elementare sono rimaste ferite mentre cercavano di calmare un alunno di sei anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:30, quando il bambino ha reagito con violenza, colpendo le insegnanti con calci e testate. La dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, in preda ad un scatto di rabbia, ha aggredito una delle maestre, per poi continuare a colpire le altre due che sono intervenute in suo aiuto. Le tre donne, di età compresa tra i 40 e i 45 anni, hanno riportato escoriazioni e piccoli traumi, che hanno richiesto l'intervento del 118...

