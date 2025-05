Altro grave incidente sul lavoro | operaio di 58 anni colpito ad una gamba da un cavo metallico spezzato E’ successo ieri notte in una fabbrica siderurgica a Ceprano

Un grave incidente sul lavoro ha colpito un operaio di 58 anni nella fabbrica siderurgica di Ceprano, dove è stato ferito da un cavo metallico spezzato. L'episodio, avvenuto intorno alle 22:30, ha suscitato preoccupazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro. L'operaio, residente a San Giovanni Incarico, è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Un altro incidente sul lavoro si è verificato nella zona industriale di Ceprano, causando il ferimento di un operaio di 58 anni, residente a San Giovanni Incarico. L'incidente si è verificato intorno alle 22 e 30. La dinamica dell'incidente. Secondo quanto ricostruito, l'operaio stava svolgendo il proprio lavoro quando il cavo si è spezzato, causando il ferimento al polpaccio dell'uomo. Il trauma ha richiesto un intervento immediato da parte dei soccorsi. I soccorsi e l'intervento delle autorità. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno gestito la sicurezza dell'area, e il personale del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Frosinone, per verificare le cause e le condizioni di sicurezza della fabbrica...

