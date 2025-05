Altro che tregua a Gaza il vero ostaggio è la verità

Nell'infuocato dibattito su Gaza, la narrazione secondo cui la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas possa condurre alla fine del conflitto rischia di oscurare una verità fondamentale: la sofferenza di milioni di palestinesi. Le testimonianze dei familiari degli ostaggi israeliani, che rivelano nuove sfumature della tragedia, sfidano le semplificazioni dominanti, portando a riflettere su chi sia davvero "ostaggio" in questa guerra.

“Se Hamas liberasse gli ostaggi, la guerra finirebbe.” È la formula ripetuta come un mantra per offuscare il genocidio a Gaza. Ma cosa succede se a incrinare questa narrazione sono proprio le voci più autorevoli, quelle delle famiglie degli ostaggi israeliani? “Il governo sceglie i territori, non i nostri cari”, denuncia il Forum delle Famiglie, puntando il dito contro il “Piano Smotrich-Netanyahu”: un progetto per conquistare Gaza che passa sopra le vite dei prigionieri. Einav Zangauker, madre dell’ostaggio Matan, accusa Netanyahu di voler “una guerra eterna, motivata politicamente” invece del ritorno dei rapiti... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it