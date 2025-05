Altro che spallata il centrodestra sbaraglia in Abruzzo e in Provincia di Roma La mappa dei Comuni vincenti

Il centrodestra si impone con decisione in Abruzzo e nella provincia di Roma, ribaltando le aspettative. Nessun effetto significativo per Giorgia Meloni o sul governo, contrariamente a quanto sperato dal centrosinistra. La conquista di Genova, sostenuta da una coalizione ampia e moderata, non influisce sugli equilibri nazionali. Le opposizioni, guidate da Elly Schlein, si preparano ad affrontare la nuova realtĂ politica.

Nessun segnale a Giorgia Meloni, nessuna ricaduta sugli equilibri del governo come sperano dalle parti del centrosinistra. La conquista di Genova, grazie a un’ammucchiata extralarge a sostegno di una candidata dal profilo moderato, non avrĂ conseguenze nazionali. Le opposizioni (Schlein in testa) provano a giocare la carta della rincorsa per la spallata, come per la Sardegna un anno fa, ma i numeri nel resto d’Italia parlano diversamente. Basta dare un’occhiata al resto della Liguria, Abruzzo, Lombardia, Campania e alla provincia di Roma dove il centrodestra sbaraglia e cresce Fratelli d’Italia... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Altro che spallata, il centrodestra sbaraglia in Abruzzo e in Provincia di Roma. La mappa dei Comuni “vincenti”

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Il centrodestra tenta l'impresa storica a Sesto e la «spallata» a Monza - Il centrodestra ... alla spallata. Anche a Senago al primo turno c'è stato l'exploit della leghista Magda Beretta, avanti di quasi 20 punti sull'uscente Lucio Fois (Pd). A Melzo, altro Comune ... 🔗Lo riporta ilgiornale.it