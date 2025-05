Altra vittima di violenza domestica una donna in Rianimazione | al vaglio posizione del marito

Un triste episodio di violenza domestica scuote Latiano, dove una donna è attualmente in rianimazione per le gravi lesioni subite, presumibilmente per mano del marito. Con prognosi riservata, i medici hanno riscontrato un emotorace e traumi cranici. Le indagini sul marito sono in corso, mentre la comunità si stringe attorno alla vittima in un momento di grande difficoltà.

LATIANO - Una donna è ricoverata in gravi condizioni nella Rianimazione dell'ospedale "Perrino" di Brindisi. Sarebbe stata vittima di violenza domestica causata dal marito. Attualmente la prognosi è riservata ma da quanto trapela le sarebbero stati disgnosticati un emotorace, un trauma cranico e...

