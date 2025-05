Altra grana per Zaniolo coinvolto in una rissa alla fine della semifinale Primavera Fiorentina-Roma | Mi scuso ma nessuna aggressione

Nicolò Zaniolo, attualmente alla Fiorentina, si trova nuovamente al centro di una controversia dopo una rissa avvenuta al termine della semifinale playoff di Primavera 1 tra Fiorentina e Roma, conclusasi con la vittoria dei viola. La Procura federale ha avviato un'inchiesta sull'accaduto, mentre il calciatore si è scusato, sottolineando di non essere stato aggressore nella situazione.

La procura federale ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto ieri al termine di Fiorentina-Roma, semifinale playoff di Primavera 1, vinta dai viola per 2-1. A fine partita ci sarebbe stata una rissa che avrebbe coinvolto Nicolò Zaniolo, calciatore tesserato con la Fiorentina ed ex giallorosso. Al termine del match, in un comunicato stampa, la Roma ha riferito di «un episodio increscioso» in... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Altra grana per Zaniolo, coinvolto in una rissa alla fine della semifinale Primavera Fiorentina-Roma: “Mi scuso, ma nessuna aggressione”

Ne parlano su altre fonti

Altra grana per Zaniolo, coinvolto in una rissa alla fine della semifinale Primavera Fiorentina-Roma: “Mi scuso, ma nessuna aggressione” - La procura federale ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto ieri al termine di Fiorentina-Roma, semifinale playoff di Primavera 1, vinta dai viola per 2-1. A fine partita ci sarebbe stata una rissa ... 🔗Si legge su msn.com

L'As Roma accusa Nicolò Zaniolo, "ha colpito due ragazzi della Primavera". La Fiorentina e il calciatore offrono un'altra versione - Secondo l'azzurro "a un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare ... 🔗Lo riporta huffingtonpost.it

Zaniolo choc, rissa con i giocatori della Roma Primavera: la Figc apre un'inchiesta. lui: «Mi hanno insultato». Cosa è successo - La Procura della Figc ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla rissa che si è scatenata al termine di Fiorentina-Roma, semifinale del campionato Primavera. E che, secondo il ... 🔗Scrive msn.com