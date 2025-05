Alto Adige previsto un aumento degli stipendi per i docenti a partire dal 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, gli insegnanti dell'Alto Adige vedranno un significativo incremento stipendiale di 380 euro lordi al mese. Questo annuncio, emanato dalla Provincia autonoma di Bolzano, rappresenta un passo importante verso un "aumento reale" della retribuzione, evidenziando l'impegno della regione nel valorizzare il lavoro dei docenti e nel migliorare le condizioni del sistema educativo.

A partire dal 1° gennaio 2026, gli insegnanti dell'Alto Adige beneficeranno di un importante aumento degli stipendi pari a 380 euro lordi al mese. L'annuncio è stato dato dalla Provincia autonoma di Bolzano, che ha definito l'intervento un "aumento reale" della retribuzione, andando oltre il semplice adeguamento all'inflazione. Una svolta nel trattamento economico del personale.

