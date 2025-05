Alpine presenta la A390 fastback elettrica ma sportiva

Alpine amplia la sua offerta elettrica con l'innovativa A390, una sportiva fastback che combina l'essenza dinamica della leggendaria A110 con una maggiore versatilità. Presentata recentemente, l'A390 promette un'esperienza di guida coinvolgente, elevando ulteriormente il prestigio del marchio all'interno del gruppo Renault. Scopriamo insieme le caratteristiche di questo nuovo modello.

(Adnkronos) – La gamma elettrica di Alpine raddoppia: il brand del gruppo Renault ha infatti presentato l'A390, una sportiva che riprende il DNA della marca e l'esperienza di guida coinvolgente della A110, aggiungendo la versatilità di una fastback. Alpine 'riassume' il nuovo modello parlando di "un'auto da corsa con un design che la veste . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Alpine presenta la A390, fastback elettrica ma sportiva

Cosa riportano altre fonti

Alpine A390: svelata la nuova fastback elettrica del futuro; Il debutto in diretta streaming della Alpine A390 si segue qui; Alpine A390, debutto mondiale il 27 maggio con 400 cavalli; Alpine A390, ci siamo: il reveal domani 27 maggio alle 17 [LIVE STREAMING]. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alpine presenta la A390, fastback elettrica ma sportiva - secondo modello del Dream Garage per ampliare la clientela della marca con prestazioni e versatilità ... 🔗adnkronos.com scrive

Alpine A390: la fastback elettrica che porta la guida da corsa su strada, con eleganza sartoriale [VIDEO] - Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. In genere l'icona si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo. Potrebbero essere installati più blocchi ... 🔗Come scrive automoto.it

Alpine A390: la nuova fastback elettrica ad alte prestazioni - Alpine A390: la nuova sport fastback elettrica francese ha 3 motori, trazione integrale e fino a 470 CV. Piacere di guida e sportività al massimo livello ... 🔗Secondo msn.com

ALPINE A390 Beta: Kann das ein ECHTER Sportwagen sein? Elektro-Fastback kommt 2025 | Review