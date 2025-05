Alluvione al via la manutenzione delle strade comunali | pronti 645 mila euro per 4 chilometri

Dopo l'alluvione di maggio 2023, il Comune di Conselice avvia la manutenzione straordinaria delle strade comunali. A partire da inizio giugno, saranno investiti 645 mila euro per ripristinare il manto stradale di 4 chilometri nelle zone Lombardina e lungo le vie dei fiumi, con l'obiettivo di garantire sicurezza e migliorare la viabilità locale.

Partiranno a inizio giugno lavori di manutenzione straordinaria di strade colpite dall'alluvione di maggio 2023 nella zona Lombardina e vie dei fiumi di Conselice. Si tratta di un intervento di circa 645mila euro, direttamente gestiti dal Comune, che interesserà il manto stradale di 4 km di... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Alluvione, al via la manutenzione delle strade comunali: pronti 645 mila euro per 4 chilometri

Le notizie più recenti da fonti esterne

Manutenzione strade, taglio shock del 70%: A Bologna solo 2,9 milioni; La giunta stanzia un milione di euro in più per la manutenzione delle strade, la mappa degli interventi; Manutenzione strade, 2,4 milioni per la messa in sicurezza di due provinciali; Suppo: “Inaccettabile il taglio del 70% nei trasferimenti statali per la manutenzione delle strade”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conselice, al via le asfaltature per ripristinare le strade danneggiate dall’alluvione - A due anni dall’alluvione del maggio 2023, partiranno i lavori di manutenzione straordinaria di strade colpite dall’inondazione nella zona Lombardina e nell’area di Conselice verso il cimitero (le cos ... 🔗Riporta ilnuovodiario.com

Taglio per la manutenzione straordinaria delle strade: Provincia e Pd contro il Governo - Provincia e Pd contro il Governo per i tagli destinati alle risorse per la manutenzione ... che hanno subito l’alluvione del 2 novembre e che stanno ancora facendo i conti con frane, cedimenti e ... 🔗Secondo notiziediprato.it

Al via la manutenzione delle strade comunali: la mappa degli interventi - Si tratta di un intervento strategico per la città, reso possibile grazie all’attivazione di apposite somme su disposizione del dirigente generale del dipartimento regionale di protezione civile Salva ... 🔗agrigentonotizie.it scrive

Manutenzione città, come intervenire - Unomattina 01/11/2022