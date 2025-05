Allergie respiratorie in aumento | ne soffre una persona su quattro

Le allergie respiratorie colpiscono ormai una persona su quattro, con un trend in constante crescita. Sintomi come starnuti, naso che cola, prurito e occhi rossi non solo sono comuni, ma influenzano significativamente la qualità della vita quotidiana. Questo articolo esplorerà le cause di questo aumento e le diverse tipologie di allergie stagionali che ne derivano.

