Allenatore Roma incontro terminato tra Gasperini e l’Atalanta | le ultime da Zingonia

Il futuro della panchina della Roma è al centro delle speculazioni, con nomi come Gasperini, Fabregas e Terzic in cima alle preferenze. Mentre i tifosi attendono un annuncio ufficiale su chi sostituirà Ranieri, le ultime notizie da Zingonia confermano un incontro tra Gasperini e l'Atalanta. La situazione si fa sempre più intricata e i supporter giallorossi sperano in una scelta decisiva.

Fabregas, Terzic e Gasperini. Sono questi i nomi che oggi circolano maggiormente in ottica prossimo allenatore della Roma, con i tifosi che attendono di sapere chi prenderà il posto di Ranieri. Proprio Sir Claudio non ha dato nessun nuovo indizio questa mattina, quando ha incontrato un gruppo di sostenitori giallorossi limitandosi però ad un laconico “Sarà più giovane di me, lo annuncerà il presidente”. Con il campionato ormai terminato, il focus è totalmente sulla futura guida tecnica, anche se non sembra esserci ancora nessuna certezza. Dopo diverse settimane il candidato principale sembrava diventato Fabregas, ma il muro del Como ha raffreddato questa pista... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Allenatore Roma, incontro terminato tra Gasperini e l’Atalanta: le ultime da Zingonia

