Allenatore Milan Tare | contatti con Italiano e Allegri! Le rivelazioni di Di Marzio

Nel mondo del calciomercato, le indiscrezioni si susseguono. Gianluca Di Marzio rivela che il Milan sta sondando il terreno per il nuovo allenatore, con un forte interesse per Vincenzo Italiano. Nonostante ciò, sono stati avviati contatti anche con Massimiliano Allegri, creando un intrigante scenario di possibilità per il futuro tecnico della squadra rossonera.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, parla del nuovo allenatore del Milan: si insiste per Italiano. Contatti anche con Allegri... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Tare: contatti con Italiano e Allegri! Le rivelazioni di Di Marzio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, il primo passo di Tare: contatti avviati con l'allenatore; Allenatore Milan, Vincenzo Italiano è il preferito di Tare; Milan, è l’ora di Igli Tare: caccia all’allenatore per la rinascita; Milan, dopo Tare l’allenatore: la lista si restringe, il punto della situazione | CM.IT. 🔗Ne parlano su altre fonti

Milan, si insiste per Italiano: contatti con Tare ma il Bologna resta fiducioso - Le ultime in casa Milan sulla questione allenatore: Vincenzo Italiano resta l'obiettivo numero uno dei rossoneri ... 🔗Secondo gianlucadimarzio.com

Ribaltone Milan, primi contatti con l’allenatore: Tare spinge per il suo arrivo sulla panchina - Clamoroso ribaltone in casa Milan. Nella giornata di ieri sono avvenuti i primi contatti tra la società e il tecnico. A spingere per il suo approdo in ... 🔗Segnala spaziomilan.it

Milan, nome nuovo per la panchina: confermati i primi contatti - In casa rossonera è tempo di guardare al nuovo allenatore, con Conceicao sempre più vicino a lasciare la panchina rossonera. 🔗Come scrive spaziomilan.it

IL NUOVO MISTER? #sarri #tare #milan #conceicao #calciomercato #seriea #calcio #virale #perte