Carlo Pellegatti, noto tifoso rossonero, ha commentato le recenti speculazioni sul futuro allenatore del Milan, indicando Gian Piero Gasperini come un possibile candidato. Nel suo intervento, Pellegatti ha evidenziato anche altri nomi e suggerito tre obiettivi chiave che il nuovo tecnico dovrà perseguire. Scopriamo insieme le sue riflessioni sull'allenatore e le ambizioni della squadra milanista.

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del possibile nuovo allenatore del Milan: Gasperini e non solo. Ecco le sue parole... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Gasperini possibile? Pellegatti: “Tre obiettivi alla pari. Reijnders …”

