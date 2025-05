Allenatore Milan Di Marzio | Si insiste per Italiano Ecco le cifre E Allegri …

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, analizza la situazione attuale riguardo alla panchina del Milan. Mentre si intensificano i contatti per Vincenzo Italiano, ex tecnico dello Spezia, anche Massimiliano Allegri viene considerato per il ruolo. Scopriamo le cifre e le dinamiche di queste trattative fondamentali per il futuro della squadra rossonera.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, parla del nuovo allenatore del Milan: si insiste per Italiano. Contatti anche con Allegri... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Di Marzio: “Si insiste per Italiano”. Ecco le cifre. E Allegri …

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Di Marzio: “La Roma insiste per Fabregas, accordo verbale col tecnico. Contatti in corso col Como. Gasperini l’alternativa”; Allenatore, il favorito resta Fabregas: dopo il “no” del Como, la Roma insiste. 🔗Ne parlano su altre fonti

Milan, si insiste per Italiano: contatti con Tare ma il Bologna resta fiducioso - Le ultime in casa Milan sulla questione allenatore: Vincenzo Italiano resta l'obiettivo numero uno dei rossoneri ... 🔗Si legge su gianlucadimarzio.com

Conte al Milan, Di Marzio dà l’annuncio in diretta: “Io posso dirvi che…” - Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore e a tal proposito il noto esperto di calciomercato Di Marzio ha dato alcune news importanti ... 🔗Lo riporta msn.com

Milan News – Nuovo allenatore, Di Marzio spiazza tutti: “Risulta che…” - Attenzione alle ultime news sul nuovo allenatore del Milan direttamente da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato di Sky Sport ... 🔗Si legge su msn.com

Juve e Milan cambiano allenatore nella stessa stagione: solo una volta nella storia