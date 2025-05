Allenatore Inter il CorSport lancia il nuovo nome | In caso di addio di Inzaghi per la panchina non c’è solo Allegri…

Il futuro dell'Inter potrebbe riservare sorprese sulla panchina, con il Corriere dello Sport che svela un nuovo nome in corsa per sostituire Simone Inzaghi, oltre a Massimiliano Allegri. La dirigenza nerazzurra sta valutando diverse opzioni, mentre la situazione attuale del tecnico suscita interrogativi. Scopriamo chi potrebbe entrare nel mirino del club milanese in caso di un cambio alla guida.

Allenatore Inter, il CorSport lancia il nuovo nome: «In caso di addio di Inzaghi, per la panchina non c’è solo Allegri.» Il nuovo nome nella lista del club nerazzurro. Il futuro della panchina dell’ Inter è ancora tutto da definire. L’attuale tecnico, Simone Inzaghi, e la dirigenza nerazzurra si incontreranno la prossima settimana, una volta conosciuto l’esito della finale di Champions League contro il PSG, in programma sabato alle 21. Sia la società che lo stesso Inzaghi, il cui contratto scade nel 2026, non escludono la possibilità di proseguire il percorso insieme, ma prima sarà necessario trovare un accordo sulla visione e la pianificazione del progetto tecnico... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenatore Inter, il CorSport lancia il nuovo nome: «In caso di addio di Inzaghi, per la panchina non c’è solo Allegri…»

