Allenatore cercasi il Como blocca Fabregas | in seconda fila Gasperini e Terzic La risposta di Ranieri ai tifosi

L'intrigo attorno alla scelta del nuovo allenatore della Roma si infittisce, con la situazione di Fabregas in secondo piano e i nomi di Gasperini e Terzic che emergono tra le opzioni. Claudio Ranieri risponde ai tifosi, mentre le piste si raffreddano e si complicano, mantenendo l'incertezza sul futuro tecnico del club giallorosso che attende un annuncio definitivo.

Una pista si raffredda, un’altra si complica, una terza torna improvvisamente a scaldarsi. L’intrigo allenatore in casa Roma si arricchisce di un nuovo capitolo. I giorni passano, il campionato è ormai archiviato, ma il club giallorosso ancora non ha annunciato il nome del nuovo tecnico. E l’attesa si fa sempre più elettrica. Il Como blinda Fabregas. Nei giorni scorsi la Roma avrebbe provato a forzare la mano per portare Cesc Fabregas a Trigoria. L’allenatore spagnolo ha dato apertura totale al trasferimento, ma il Como ha fatto muro. La posizione del club lombardo è netta: il tecnico resta. Un segnale chiaro che complica non poco i piani dell’accoppiata Ranieri-Ghisolfi, che sul catalano avevano puntato forte per la panchina romanista... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Allenatore cercasi, il Como blocca Fabregas: in seconda fila Gasperini e Terzic. La risposta di Ranieri ai tifosi

