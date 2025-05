Allegri è sempre piaciuto a De Laurentiis Adl affiderà a lui il restyling del Napoli Gazzetta

Massimiliano Allegri è in pole position per diventare il prossimo allenatore del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre apprezzato le qualità del tecnico e potrebbe affidargli il restyling della squadra partenopea. Con il mercato che si avvicina, le mosse strategiche dei club si intensificano, e Allegri potrebbe rappresentare la chiave per il futuro del Napoli.

Allegri è sempre piaciuto a De Laurentiis, Adl affiderà a lui il restyling del Napoli (Gazzetta) Sarà Massimiliano Allegri il prossimo allenatore del Napoli. Lo ribadisce la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano. Scrive la Gazzetta: Stavolta, nell’universo sconfinato del mercato, tra zonisti e puristi o strateghi e retorici, c’è stato sistematicamente un solo uomo al comando del restyling ispirato da De Laurentiis, la sua maglia sarà azzurra e il suo nome sarà Massimiliano Allegri. De Laurentiis ha intuito da un po’ di tempo che con Conte non ci sarebbero stati margini, retaggio di gennaio – di Kvara e anche di una sostituzione mai seriamente inseguita – e poi c’è stato quel pizzico di gelo che sa di messaggio subliminale, una connessione svanita e collegamenti telefonici sempre più rari... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri è sempre piaciuto a De Laurentiis, Adl affiderà a lui il restyling del Napoli (Gazzetta)

Cosa riportano altre fonti

Allegri è sempre piaciuto a De Laurentiis, Adl affiderà a lui il restyling del Napoli (Gazzetta); Juve-Napoli, che intrecci di mercato: De Laurentiis incontra Allegri, i bianconeri non mollano Conte e Osimhen; Allegri-Napoli verso il sì. De Laurentiis vuole un grande nome, Max è pronto; Mauro: “Napoli, prendi Allegri. De Laurentiis? Gode nel vincere con gli ex Juve”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Allegri è sempre piaciuto a De Laurentiis, Adl affiderà a lui il restyling del Napoli (Gazzetta) - È sempre stato lui l'unico nome per il dopo Conte. E ad Allegri il Napoli piace sia come squadra sia come società ... 🔗Segnala ilnapolista.it

Galeone svela cosa accadde al ristorante tra De Laurentiis e Allegri: “Si percepiva a pelle” - Il futuro di Conte al Napoli è in dubbio, sale la candidatura di Allegri come suo sostituto. Giovanni Galeone racconta un episodio di parecchi anni fa in un ristorante milanese: “De Laurentiis ce lo ... 🔗Secondo fanpage.it

Mauro: “Napoli, prendi Allegri. De Laurentiis? Gode nel vincere con gli ex Juve” - " De Laurentiis ha trovato la formula giusta per mettere tutti nelle condizioni di dare il massimo ed è quello che deve fare un presidente. Il primo merito va al presidente, poi ovviamente a Conte. Pe ... 🔗Secondo tuttosport.com

Allegri al Napoli La Strategia Vincente di De Laurentiis