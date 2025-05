Allegri è la scelta di De Laurentiis | Napoli pronto a ripartire con lui

Massimiliano Allegri è la nuova scelta di Aurelio De Laurentiis per guidare il Napoli nella prossima stagione. Dopo un periodo di incertezze, il club partenopeo è pronto a ripartire con il tecnico, puntando a risollevare le sorti della squadra. Questo articolo esplorerà le motivazioni dietro questa decisione e le aspettative per il futuro del Napoli.

Conte-Napoli verso la separazione, si punta a chiudere Allegri come nuovo allenatore; I giocatori del Napoli già sanno che il prossimo allenatore sarà Allegri (Tuttosport); Napoli, Conte verso l'addio: c'è la data dell'incontro con De Laurentiis. Allegri in pole per sostituirlo; RAI – De Laurentiis pronto all’affondo per Allegri, Napoli avanti rispetto alla concorrenza. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Allegri è la scelta di De Laurentiis: Napoli pronto a ripartire con lui - A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport, che descrive come Aurelio De Laurentiis abbia individuato nel tecnico ... competenza internazionale e gestione lucida della pressione, Allegri rappresenta una ... 🔗Come scrive forzazzurri.net

Il Mattino - ADL ha un accordo con Allegri, si è cautelato in caso di addio di Conte - Calciomercato Napoli - Arrivano le ultimissime notizie che riguardano il futuro del Napoli e la scelta di Antonio Conte che può andare via per lasciare spazio ad un nuovo allenatore, scelto Allegri da ... 🔗Scrive msn.com

Gazzetta dello Sport: “Allegri al Napoli, il ritorno del “Conte Max”: la scelta è fatta” - Con Allegri, De Laurentiis si regala un’altra “firma da galleria”, dopo Rafa Benitez, Carlo Ancelotti, Antonio Conte. E prima ancora, l’intuizione su Maurizio Sarri, pescato da Empoli e diventato “il ... 🔗Si legge su napolipiu.com

