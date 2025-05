Allegri al Napoli l’appello di Cassano | Devi fare di tutto per andare via

Nel segno di un festeggiamento intenso per il secondo scudetto in tre anni, Napoli sta attraversando momenti di tensione. Antonio Cassano si è pronunciato sull'allenatore Massimiliano Allegri, esortando i giocatori a considerare una fuga. In questo articolo, esploreremo il parere di Cassano e le implicazioni che queste dichiarazioni possono avere sull'ambiente azzurro in un periodo di euforia mista a confusione.

Fantantonio ha ribadito il suo pensiero sull’allenatore livornese, erede designato di Antonio Conte, consigliando la fuga a uno dei top degli azzurri Momenti di caos a Napoli, che ancora non ha finito di festeggiare un faticosissimo scudetto, il secondo in tre anni. La città è al settimo cielo, vive in uno stato di euforia totale, che però rischia di assumere quel senso di dolceamaro per l’ennesimo addio dopo la vittoria più bella. Prima Spalletti, ora Antonio Conte. La strada al momento pare tracciata, quella di un divorzio ma stavolta senza rancori né risentimenti. Nonostante la promessa della moglie che dal pullman scoperto si è lasciata scappare un “farò di tutto”, per convincerlo a restare... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allegri al Napoli, l’appello di Cassano: “Devi fare di tutto per andare via”

