Martedì mattina, un allarme choc ha paralizzato Bologna: un avviso di evacuazione ha inquietato i presenti vicino alla Torre Garisenda, richiamando l'attenzione su un possibile crollo. La paura ha immediatamente preso piede, ma la situazione ha svelato una verità inaspettata. Scopriamo cosa si è realmente verificato in questo episodio che ha scosso la città.

"Sta crollando, uscite subito": allarme choc in Italia, evacuata la famosa torre. Poi si scopre la verità – Alle 9.50 di un martedì qualsiasi, il cuore di Bologna ha smesso di battere per un attimo. Dall'altoparlante sistemato nei pressi della Torre Garisenda è partito un messaggio secco, agghiacciante: «Evacuare immediatamente la zona per imminente rischio crollo». Allarme choc in Italia, evacuata la famosa torre: poi si scopre la verità. In pochi secondi, la voce metallica ha spezzato il ritmo tranquillo della mattina, gettando nel caos chi si trovava tra via Zamboni e via San Vitale. Negli uffici, nei negozi, perfino nei bar, la gente si è fermata di colpo...