All' Antico Vinaio apre a Palermo | dopo un anno di trattative le schiacciate fiorentine arrivano in via Magliocco

All'Antico Vinaio, il famoso brand fiorentino noto per le sue schiacciate extralarge, sbarca a Palermo dopo un anno di trattative. L'attesa è finalmente finita: il 9 giugno aprirà ufficialmente i battenti in via Magliocco, promettendo a palermitani e turisti un'esperienza culinaria unica. Scopriamo insieme cosa aspettarci da questa nuova apertura.

Questa volta è tutto vero: All'Antico Vinaio, il celebre brand fiorentino diventato fenomeno mondiale grazie alle sue schiacciate extralarge e alle file interminabili davanti ai negozi, sbarca finalmente a Palermo. L'apertura, attesa da mesi, è fissata per il 9 giugno in via Magliocco, proprio... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - All'Antico Vinaio apre a Palermo: dopo un anno di trattative le schiacciate fiorentine arrivano in via Magliocco

