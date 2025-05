Alla guida di una minicar si scontra contro un' auto | muore 16enne ferita gravemente una sua amica

Un tragico incidente ha scosso Bari, dove una ragazza di 16 anni ha perso la vita in uno scontro tra una minicar e un'auto. L'incidente, avvenuto nella notte del 27 maggio su via Tatarella, ha anche provocato gravi ferite a un'amica 18enne che viaggiava con lei. La comunità piange la giovane vittima mentre si attendono chiarimenti sulle circostanze dell'accaduto.

Incidente mortale a Bari, dove una ragazza di 16 anni ha perso la vita, mentre un'altra giovane di 18 anni, che sedeva accanto a lei, è rimasta gravemente ferita. La tragedia è avvenuta poco dopo la mezzanotte di oggi, 27 maggio, su via Tatarella, direzione del ponte adriatico, nel capoluogo...

