Alla anchor woman si rompono le acque in diretta tv ma lei resta a condurre il tg

Il 21 maggio, durante il telegiornale mattutino di WRGB ad Albany, New York, si è verificato un evento senza precedenti: l'anchor woman Olivia Jaquith ha avuto un'improvvisa rottura delle acque in diretta. In un momento di grande tensione, ha scelto di rimanere al suo posto e continuare a condurre il notiziario, dimostrando professionalità e determinazione.

È stato un momento davvero particolare, per usare un eufemismo, quello andato in scena lo scorso 21 maggio nello studio del telegiornale mattutino di WRGB, ad Albany, New York. Pochi istanti prima di andare in onda, infatti, una delle due anchor woman, Olivia Jaquith, incinta, ha vissuto uno dei momenti più memorabili nella vita di una madre: le si sono rotte le acque. Ma invece, di correre subito in ospedale, la giornalista ha deciso di restare e di portare al termine il tg, assieme alla collega Julia Dunn. Parto Rottura delle acque: come si riconosce e cosa fare Come riconoscere il momento in cui andare in ospedale e quali sono i rischi se la rottura delle acque avviene prematuramente: le cose da sapere... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Alla anchor woman si rompono le acque in diretta tv, ma lei resta a condurre il tg

