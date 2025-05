Alia Guagni e la maglia con il cv nell' ultima partita da professionista | Una calciatrice non ha le possibilità economiche degli uomini quando finisce la carriera Dopo aver fatto un lavoro per anni ti ritrovi a doverti reinventare da zero

Alia Guagni, simbolo del calcio femminile, ha concluso la sua carriera professionistica indossando una maglietta con il suo curriculum vitae nell'ultima partita con il Como Women. Con questa scelta audace, ha voluto sensibilizzare sull'assenza di opportunità economiche per le calciatrici al termine della carriera, evidenziando l'importanza di un supporto reale per le atlete nel loro percorso di reinvenzione professionale.

Concluso il campionato con il Como Women ha annunciato il ritiro, ma ha voluto farlo lanciando un messaggio di grande importanza, indossando una maglietta in cui era stampato il suo curriculum vitae per puntare i riflettori su un tema che sta molto a cuore sia a lei che alla società lombarda: il post carriera delle calciatrici... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alia Guagni e la maglia con il cv nell'ultima partita da professionista: «Una calciatrice non ha le possibilità economiche degli uomini quando finisce la carriera. Dopo aver fatto un lavoro per anni, ti ritrovi a doverti reinventare da zero»

Ne parlano su altre fonti

Alia Guagni e la maglia con il cv nell'ultima partita da professionista: «Una calciatrice non ha le possibilità economiche degli uomini quando finisce la carriera. Dopo aver fatto un lavoro per anni, ti ritrovi a doverti reinventare da zero; Una maglia che parla: l’addio di Alia Guagni diventa un appello per il futuro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alia Guagni si ritira dal calcio con il cv sulla maglia: «Prepararsi al futuro mentre si gioca non è semplice» - Scopo dell'iniziativa del Como Women, sensibilizzare sull'incertezza che molte, troppe atlete affrontano una volta conclusa la carriera ... 🔗Da msn.com

Alia Guagni lascia il calcio e gioca l’ultima partita con il curriculum vitae stampato sulla maglia - Il Como Women: «Accettaremo solo sponsor che si impegnano ad assumere le calciatrici una volta terminata la loro carriera sportiva» ... 🔗msn.com scrive

Il Como Women esulta contro Napoli e saluta Alia Guagni - Guagni, una delle figure più rappresentative del calcio femminile ... Sono stati la mia spinta, la mia roccia, sempre”. Sulla maglia-CV e la campagna dedicata al futuro delle atlete dopo la carriera ... 🔗Scrive primacomo.it