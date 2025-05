alfred hitchcock si è pentito di aver girato questa scena di film più di qualsiasi altra nella sua carriera

Alfred Hitchcock, icona del cinema e maestro della suspense, si è pentito di una specifica scena più di ogni altra nella sua carriera. Nonostante il suo impatto scioccante, il regista ha riconosciuto nel finale di quel film una lezione cruciale per il suo approccio al fare cinema. Scopriamo perché questa sequenza ha segnato così profondamente il suo percorso artistico.

Quando si trattò di questo film, nonostante fosse una delle sue sequenze più scioccanti, il regista Alfred Hitchcock arrivò a rimpiangere il finale, che alla fine divenne una lezione vitale per il suo modo di fare cinema. Alfred Hitchcock, maestro del suspense, ha sempre cercato l'equilibrio perfetto tra tensione e sorpresa. Tuttavia, uno dei suoi momenti più iconici in "Sabotaggio" lo ha lasciato con un grande rimpianto. Il celebre regista ammise che una scena cruciale del film, quella del tragico bus, non rispecchiava i suoi standard di suspense, lasciandolo insoddisfatto per anni. Hitchcock e il suo "Sabotage" Nel 1936, Alfred Hitchcock girò Sabotaggio, un thriller che racconta la storia di Karl Verloc, un apparentemente innocuo proprietario di un cinema che nasconde un oscuro coinvolgimento in atti terroristici...