Alfa incontra i fan alla Nave de Vero

Sabato 31 maggio, il Centro Commerciale Nave de Vero avrà l'onore di ospitare l'amato artista italiano Alfa. A partire dalle ore 16.00, i fan potranno incontrarlo in un evento esclusivo dedicato al firmacopie del suo nuovo album "Non so chi ha creato il mondo, ma so che era...". Non perdere l'opportunità di trascorrere un pomeriggio indimenticabile con la musica e le emozioni di Alfa!

Il Centro Commerciale Nave de Vero si prepara ad accogliere uno degli artisti contemporanei più amati della scena musicale italiana: sabato 31 maggio, a partire dalle ore 16.00, Alfa incontrerà i fan e le fan per il firmacopie del nuovo album "Non so chi ha creato il mondo, ma so che era..."

Aggiornamenti pubblicati da altri media

