Alessia di Amici vittima di bullismo ma una ex compagna la sbugiarda | “Nessuno è andato via dal tuo compleanno”

Alessia Pecchia, ex concorrente di "Amici", è tornata a parlare del bullismo subito, rivelando che durante il suo compleanno nessuna delle invitate si sarebbe presentata. Tuttavia, un’ ex compagna ha smentito la sua versione, affermando di essere stata presente e accusandola di non aver detto la verità. Questa polemica riaccende il dibattito sul bullismo e sull'importanza della verità nelle esperienze condivise.

Ospite di Verissimo, Alessia Pecchia aveva raccontato di essere stata vittima di bullismo e ricordato il suo 18esimo compleanno, in cui le invitate si erano messe d'accordo per andare via. Su Instagram però una ex compagna di classe l'ha sbugiardata: "C'ero ed eravamo lì. Ti sei lamentata di non aver ricevuto una quota dei soldi"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Alessia di Amici vittima di bullismo, ma una ex compagna la sbugiarda: “Nessuno è andato via dal tuo compleanno”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alessia Pecchia: Sono stata bullizzata all'età di 18 anni; Daniele Doria, il vincitore di Amici: «Ho sofferto di bullismo e sono stato vittima di commenti omofobi. Ora s; Silvia Toffanin ad Alessia Pecchia: Ad Amici io e mia figlia abbiamo votato te, poi la ballerina parla di Luke; Chi è Daniele Doria, il ballerino di Amici 24 arrivato in finale: gli studi a Los Angeles e la vita privata. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alessia di Amici vittima di bullismo, ma una ex compagna la sbugiarda: “Nessuno è andato via dal tuo compleanno” - Ospite di Verissimo, Alessia Pecchia aveva raccontato di essere stata vittima di bullismo e ricordato il suo 18esimo compleanno, in cui le invitate si ... 🔗Si legge su fanpage.it

Amici 24, Alessia Pecchia vittima di bullismo: ex compagna rompe il silenzio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Secondo msn.com

Amici 24, Alessia Pecchia vittima di bullismo: ma una vecchia compagna la smentisce/ Cosa sta succedendo - Alessia Pecchia nel mirino dopo la finale di Amici 24: una sua ex compagna di classe le lancia una pesante accusa ... 🔗ilsussidiario.net scrive