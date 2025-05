Alessandro muore a 21 anni in un frontale con un Suv | aperta inchiesta per omicidio stradale indagato 34enne

Un tragico incidente stradale ha stroncato la vita di Alessandro Trovatelli, 21 anni, protagonista di un frontale con un SUV nel Pistoiese. L’incidente, avvenuto nella mattinata del 25 maggio, ha causato la morte immediata del giovane, mentre una sua amica è rimasta gravemente ferita. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per omicidio stradale nei confronti di un 34enne, ritenuto coinvolto nel sinistro.

Alessandro Trovatelli, 21 anni, è morto in un grave incidente stradale, avvenuto poco dopo le 4 di domenica 25 maggio nel Pistoiese. La sua auto, una Fiat Punto, si è scontrata con un Suv. Il giovane è deceduto sul colpo mentre un'amica coetanea che era con lui è stata ricoverata in gravi condizioni. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta, indagato un 34enne per omicidio stradale...

