Alessandro Basciano non torna in Italia dopo la sentenza | scopri dove si trova

Alessandro Basciano rimane all'estero dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che ha confermato il divieto di avvicinamento alla sua ex, Sophie Codegoni. In questo articolo esploreremo la sua situazione legale attuale e le misure restrittive imposte, mentre cercheremo di capire dove si trova in questo momento.

situazione legale di alessandro basciano: divieto di avvicinamento e permanenza all’estero. decisione della corte di cassazione e misure restrittive. La Corte di Cassazione ha confermato, a fine aprile, il divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano nei confronti di Sophie Codegoni, sua ex compagna e madre della loro figlia. La misura prevede che l’ex concorrente televisivo non possa entrare nel raggio di 500 metri dalla donna. Inoltre, è stato stabilito che Basciano debba indossare un braccialetto elettronico, come strumento di sorveglianza. movimento all’estero e motivazioni professionali... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Alessandro Basciano non torna in Italia dopo la sentenza: scopri dove si trova

