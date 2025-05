Alessandra Mastronardi sostituisce il ruolo principale in Doppio Gioco su Canale 5

Alessandra Mastronardi torna in scena con la nuova serie "Doppio Gioco" su Canale 5, dove interpreta il ruolo principale. Composta da otto episodi, questa produzione arricchisce il panorama delle fiction italiane, promettendo suspense e intrighi. Scopriamo insieme le novitĂ e le sfide che attenderanno il suo personaggio in questa avvincente narrazione.

il ritorno di alessandra mastronardi con la nuova serie “doppio gioco”. Il panorama delle fiction italiane si arricchisce con il ritorno di Alessandra Mastronardi su Canale 5, protagonista della recente produzione intitolata Doppio Gioco. Questa nuova serie, composta da 8 episodi, rappresenta un importante ritorno nel mondo televisivo per l’attrice, sotto la produzione di Fabula Pictures. Il debutto è avvenuto martedì 27 maggio, portando sul piccolo schermo una trama ricca di suspense e colpi di scena. L’articolo analizza i dettagli principali della narrazione, il cast coinvolto e le caratteristiche distintive di questa produzione... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Alessandra Mastronardi sostituisce il ruolo principale in Doppio Gioco su Canale 5

Ne parlano su altre fonti

Alessandra Mastronardi: tra amori e colpi di scena, la vita privata dell’attrice continua a sorprendere - Alessandra Mastronardi, attrice nota per "I Cesaroni", vive un periodo turbolento dopo il matrimonio con Gianpaolo Sannino ad Anacapri, con voci di separazione e un possibile riavvicinamento a Ross Mc ... 🔗Lo riporta ecodelcinema.com

Alessandra Mastronardi, il matrimonio sarebbe già finito dopo 8 mesi - Prima del matrimonio con Sannino, Alessandra Mastronardi ha amato diversi attori noti. Per molti anni è stata legata all’attore inglese Ross McCall, conosciuto per il ruolo Matthew Keller in ... 🔗Riporta dilei.it

Alessandra Mastronardi contro il remake de "I Cesaroni": «Non mi interessa, neanche lo guarderei» - Alessandra Mastronardi sta per tornare in tv con la nuova serie One Trillion Dollars, che andrà in onda su Paramount+ da giovedì. «È la prima volta che mi offrono un personaggio così: una ... 🔗Lo riporta leggo.it

Alessandra Mastronardi parla del suo ruolo nella serie tv L'Allieva