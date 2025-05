Alessandra Mastronardi in Doppio gioco trama cast dove e quando vedere la nuova serie

Alessandra Mastronardi torna protagonista in "Doppio gioco", la nuova serie crime di Fabula Pictures in onda su Canale 5 a partire da martedì 27 maggio. Con una trama avvincente e un cast di talento, questa produzione promette di intrattenere il pubblico italiano, mantenendo alta la tensione e il mistero fino all'ultimo episodio. Scopriamo insieme di cosa tratta e come seguirla!

Una storia tiene incollato allo schermo il pubblico italiano a partire da martedì 27 maggio: arriva su Canale 5 Doppio gioco. Si tratta di una serie crime ad opera di Fabula Pictures che vede ancora una volta protagonisti insieme Alessandra Mastronardi, al suo ritorno alla serialità targata Mediaset, e Max Tortora. Entrati nei cuori degli spettatori grazie a I Cesaroni, i due attori fanno ritorno in tv in un contesto completamente nuovo, in ruoli maturi e ricchi di sfumature, lontani anni luce dall’immaginario che li ha resi popolari, ma non per questo meno efficaci. “Doppio gioco”, trama e cast della nuova fiction di Canale 5 con Alessandra Mastronardi... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessandra Mastronardi in Doppio gioco, trama, cast, dove e quando vedere la nuova serie

Su questo argomento da altre fonti

Doppio gioco, la nuova serie con Alessandra Mastronardi dal 27 maggio su Canale 5: la trama e il cast; Alessandra Mastronardi torna in tv e ribadisce l'addio ai Cesaroni: Una porta chiusa; “Doppio gioco”: la nuova fiction Mediaset tra segreti, fughe e verità; Doppio gioco, la storia di una ragazza che ama il poker (e il suo papà). 🔗Su questo argomento da altre fonti

Alessandra Mastronardi: gli spot a inizio carriera, il successo con «I Cesaroni», 8 segreti - Martedì 27 maggio - in prima serata su Canale 5 - parte la nuova serie tv «Doppio gioco», in cui l'attrice interpreta la protagonista, la giocatrice d'azzardo Daria Giraldi ... 🔗Secondo corriere.it

Da I Cesaroni a Doppio gioco (che inizia oggi): il ritorno della coppia Alessandra Mastronardi e Max Tortora - Con Sandrone Dazeri alla sceneggiatura e Andrea Molaioli alla regia, arriva su Canale 5 la nuova fiction Doppio gioco. Anticipazioni. 🔗Come scrive style.corriere.it

In prima serata su Canale 5 arriva "Doppio gioco" - Da martedì 27 maggio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie "Doppio gioco" che vede protagonisti Alessandra Mastronardi, al suo ritorno alla serialità targata Mediaset, e Max Tortora. Una ... 🔗msn.com scrive

Fiction Doppio Gioco: Alessandra Mastronardi intervistata a Radio 105 Friends (26.05.2025)