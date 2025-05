Alcaraz spiega perché i tennisti non possono “avere davvero una casa da nessuna parte”

Carlos Alcaraz, giovane prodigio del tennis, condivide la sua riflessione sui motivi per cui i tennisti non possono realmente sentirsi a casa, legati a ritmi di vita frenetici e costanti spostamenti. In questo articolo, Alcaraz esplora le sfide della vita da atleta professionista e l'impatto che queste hanno sul senso di stabilità e appartenenza. Continua a leggere per scoprire il suo punto di vista.

Carlos Alcaraz ha spiegato i motivi per cui i tennisti non possono avere di fatto una casa "fissa". Colpa dei ritmi forsennati... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Alcaraz spiega perché i tennisti non possono “avere davvero una casa, da nessuna parte”

