Alba Parietti super sexy in trikini a 63 anni | La mia estate comincia adesso

Alba Parietti, a 63 anni, stupisce i suoi follower sfoggiando un sensuale trikini che segna l'inizio della sua estate. Con il suo inconfondibile fascino, l'ex "coscia lunga della sinistra" condivide un momento di bellezza e spontaneità, celebrando la stagione calda con un post che cattura l'attenzione di tutti. Scopri di più su questa affascinante iniziativa su Perizona.it!

Alba Parietti incanta i follower con il primo trikini della stagione. L’ex “coscia lunga della sinistra” si è immortalata nella . Alba Parietti super sexy in trikini a 63 anni: “La mia estate comincia adesso” su Perizona.it... 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Alba Parietti super sexy in trikini a 63 anni: “La mia estate comincia adesso”

Su questo argomento da altre fonti

Francesca Pascale ospite da Piero Chiambretti: "Alba Parietti è l'italiana più sexy, sono pazza di lei" - "Avere i suoi complimenti e ricordare con lei affettuosamente Silvio Berlusconi è stato per me dolcissimo e commovente", ha scritto la torinese sui social ... 🔗Come scrive torinotoday.it

Alba Parietti, scatti sexy (a 62 anni) in vacanza a Formentera: «Specchio, specchio delle mie brame...» - Alba Parietti ha conquistato i fan con degli scatti sexy allo specchio. La showgirl, infatti, in vacanza a Formentera, si sta godendo l'estate con il compagno Fabio Adami. All'insegna dell'amore e ... 🔗Scrive ilmattino.it

Il nuovo look di Alba Parietti è bellissimo: capelli super ricci per la showgirl - In questa foto pubblicata su Instagram, Alba Parietti riesce a sprigionare tutta la sua sensualità. Ecco il suo look estivo Poche donne in Italia possono dirsi belle e con un sex appeal naturale come ... 🔗Si legge su ilciriaco.it

Alba Parietti in collant e minigonna accenna balletto.