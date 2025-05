Alatri Oltre la siepe – Musiche da lontano

Sabato 31 maggio alle 18:30, il Chiostro di San Francesco ad Alatri ospiterà "Oltre la siepe – Musiche da lontano", un evento che fa parte del progetto "Tra Storia e Spiritualità". La Classe di Musiche d’insieme per strumenti a fiato del Conservatorio San Pietro offrirà un repertorio coinvolgente, portando il pubblico in un viaggio sonoro attraverso culture lontane. Non perdere questa opportunità di immergerti nella musica e nella spiritualità!

