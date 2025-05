Al Vulcano Buono arriva Edoardo Leo E il giorno prima serata di cabaret con Made in Vulcano

L'ultimo incontro della rassegna "Vulcano Buono Presenta" si terrà il 31 maggio alle 18 in piazza Capri, con l'attesissimo Edoardo Leo. L'attore e regista, simbolo del cinema italiano, sarà protagonista di un talk show condotto da Giuseppe Loconsole, mentre la serata precedente offrirà divertimento con Made in Vulcano, una serata di cabaret imperdibile. Un evento da non perdere per gli amanti dell’arte e della comicità!

