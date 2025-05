Al via Rimini Wellness Off Dall' alba al tramonto oltre 200 eventi in quattro giorni per fare attività fisica ' fuori-fiera'

Rimini Wellness 2025 si prepara a conquistare gli appassionati del fitness con oltre 200 eventi in quattro giorni, dall’alba al tramonto. Dopo il successo dell’edizione 2024, l'evento promette di superare i record con più di 350 espositori e 30 padiglioni, coprendo quasi 200mila metri quadrati. Le pre-registrazioni sono in crescita, segno di un atteso entusiasmo per questa celebrazione del benessere e dell'attività fisica.

Se l’edizione 2024 era stata quella dei record, Rimini Wellness 2025 promette già di alzare l'asticella. “Oltre 350 espositori, 30 padiglioni fieristici occupati, quasi 200mila metri quadrati di superficie fieristica e con pre-registrazioni in crescita rispetto allo scorso anno”, preannuncia... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Al via Rimini Wellness Off. Dall'alba al tramonto, oltre 200 eventi in quattro giorni per fare attività fisica 'fuori-fiera'

