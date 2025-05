Al via la manutenzione delle strade comunali | la mappa degli interventi

Inizia la manutenzione delle strade comunali, con la consegna dei lavori avvenuta ieri, 26 maggio, all'impresa incaricata. Gli interventi, mirati alla messa in sicurezza, riguarderanno le vie Cavaleri Magazzeni, Serraferlicchio e degli Ulivi, segnando un passo importante per garantire la sicurezza e la qualità delle infrastrutture locali. I lavori si protrarranno per un periodo specifico, dettagliato nella mappa degli interventi.

Ieri, 26 maggio, sono stati consegnati i lavori all'impresa esecutrice. Con questo atto si avviano gli interventi con i cantieri per la messa in sicurezza di alcune strade comunali. Si tratta in particolare delle vie Cavaleri Magazzeni, Serraferlicchio e degli Ulivi.

