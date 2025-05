Al via i congressi dei circoli Pd del Cesenate il gatteese Pilotti sfida Gozzoli per la corsa alla segreteria

Inizia il 28 maggio il ciclo di assemblee congressuali del Partito Democratico nel cesenate, un'occasione fondamentale per la partecipazione e il dibattito interno. Il gatteese Pilotti sfida il candidato Gozzoli per la segreteria, promettendo un confronto vivace che segnerà il futuro del partito nella regione.

A partire da domani, martedì 28 maggio, inizieranno in tutto il territorio cesenate le assemblee congressuali di circolo del Partito Democratico, che sottolinea che si tratta di "un importante momento di partecipazione, confronto democratico e costruzione condivisa del futuro del nostro partito"... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Al via i congressi dei circoli Pd del Cesenate, il gatteese Pilotti sfida Gozzoli per la corsa alla segreteria

Se ne parla anche su altri siti

Al via i congressi dei circoli Pd del Cesenate, il gatteese Pilotti sfida Gozzoli per la corsa alla segreteria; Partito Democratico, al via il congresso nei Circoli forlivesi: si vota per il Segretario regionale e i direttivi locali; Pd, partono le assemblee nei circoli per eleggere il segretario regionale e quelli locali; Pd, il piano del segretario-bis Gazza: Focus su apertura ed equilibrio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pd, al via il congresso regionale per il bis di Irto. Ecco i circoli al voto – ELENCO - Da oggi fino a domenica le convenzioni cittadine. Il segretario uscente già riconfermato nel segno dell’unità delle varie aree del partito ... 🔗Come scrive corrieredellacalabria.it

Congresso regionale del Pd: al via le votazioni nei circoli per il rinnovo del segretario regionale - Nei giorni 16, 17 e 18 maggio, i circoli del Pd di tutta la Calabria ospiteranno la discussione e la votazione del documento congressuale. Ecco sedi e orari per Reggio Calabria per la giornata di saba ... 🔗Segnala reggiotoday.it

Congresso dem, via all’era Di Stasi: "Emozionato e preoccupato. Lavorerò assieme a Mazzoni" - Oggi la consegna ufficiale delle firme per la candidatura: "Con la segretaria il rapporto mai venuto meno". E sulla prossima festa dell’Unità al parco Cevenini si dice fiducioso: "Resta il modello cam ... 🔗Scrive msn.com

Partito Democratico, al via i congressi di circolo. Il 6 novembre il nuovo segretario