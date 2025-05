Al torneo dell’Accademia debutta Lo Sport è salute | 18 stand per la prevenzione gratuita 

Al torneo dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, lo sport incontra la salute. Con 18 stand dedicati alla prevenzione gratuita, i partecipanti e le loro famiglie potranno beneficiare di circa mille screening gratuiti. Grazie alla collaborazione di otto strutture sanitarie e una novantina di medici, l'evento si propone di promuovere il benessere senza dimenticare il divertimento di tennis e padel.

Non solo tennis e padel: al torneo dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo c'è anche spazio per prendersi cura di sé. Un migliaio di screening gratuiti per i partecipanti al torneo e i loro familiari, otto strutture sanitarie territoriali e una novantina di medici coinvolti: sono questi i numeri di "Lo Sport è Salute", la nuova iniziativa messa in campo per la prima volta quest'anno dall'Accademia, per promuovere corretti stili di vita e prevenire l'insorgere di patologie di ogni tipo. Questo l'obiettivo degli stand allestiti negli spazi della Cittadella dello Sport di via Monte Gleno 2L, dove da lunedì 26 a venerdì 30 maggio Ats Bergamo, Asst Papa Giovanni, Asst Bergamo Est, Casa di Cura San Francesco, Humanitas, Habilita, Gruppo San Donato e Centro Radiologia e Fisioterapia metteranno a disposizione i propri professionisti per un'intensa attività preventiva nei campi della cardiologia, otorinolaringoiatria, radiologia, gastroenterologia, senologia, diabetologia, endrocrinologia, oncologia, urologia, oculistica, dermatologia, odontoiatria, ortopedia, chirurgia, fisiatria e ginecologia...