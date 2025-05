Al Teatro Dim lo spettacolo Un soldatino

Al Teatro Dim, lo spettacolo "Un Soldatino" invita il pubblico a immergersi in una storia evocativa che inizia con un naufragio. Il mare, simbolo di avventure e scoperte, diventa protagonista di un viaggio interiore. Tra onde tempestose e momenti di riflessione, si esplora come ciò che una volta sembrava inutile possa rivelarsi fondamentale per la crescita personale. Un racconto di rinascita e meraviglia, pronto a emozionare.

Il mare in tempesta, una barca in balia dei marosi, un naufragio. Quindi l'alba e un uomo che per rilassarsi tutte le mattine si siede in riva al mare. Ed è proprio dal mare che parte la questa storia. Si perché il mare porta a riva tante cose "alcune inutili ma altre che servono a crescere".

