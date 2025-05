Al secondo turno del Roland Garros sarà derby azzurro Cobolli-Arnaldi

Al secondo turno del Roland Garros si svolgerà un atteso derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Cobolli ha conquistato la vittoria contro Marin Cilic, mentre Arnaldi, attualmente numero 36 del ranking mondiale, ha trionfato in una combattuta sfida di cinque set contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Un confronto che promette emozioni e grande tennis tra i due talenti italiani.

